أطباء يتباهون بتعذيب مرضاهم.. والتهمة: «بتتدلع»

فاطمة: عانيت لعام ونصف لوصف الأطباء لي بـ"الدلع"

أماني: أعطاني الطبيب أدوية ليجعلني أشعر بالألم الحقيقي

انتشر قبل أيام «بوست» على «فيسبوك وتويتر» يتحدث فيه طبيب عن إحدى السيدات التي فوجئ بها وزوجها في قسم الاستقبال تشكو من أن أحد أصابعها «اتفتح بسبب البوتجاز»، وبعد فحصها تأكد الطبيب أن الحالة لا تستدعي تلك الضجة ومجرد جرح بسيط لا يستدعي خياطة غرز له كما طلب زوج السيدة.الطبيب أراد الانتقام من السيدة لاعتقاده أنها «مجرجرة جوزها وراها عشان خربوش صغير»، فقام بخياطة 3 غرز في عقلة إصبعها المصاب دون تخدير، واصفًا ما قام به بــ«عشان تتربى».لكن بعد انتشار تلك التغريدة قمنا بالبحث عن الحساب الشخصي للطبيب لسؤاله عن مدى صحة تلك القصة المنسوبة إليه، لكن بسبب الهجوم عليه وجدنا أن الحساب قد أغلق، لكن قام الدكتور هاني مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا، بالتوضيح: «بعد البحث في السجلات تبين لي أن اسم هذا الشاب غير مسجل بنقابة الأطباء وبالتالي فهو لا يحمل تصريحًا لمزاولة المهنة بعد، حيث أنه طالب أنهى منذ أيام دراسته بكلية الطب وتسلم الامتياز أول مارس الجاري يعني منذ أقل من شهر..».وذكر أن طبيب الامتياز تواصل معه واعترف بخطئه، مشيرًا إلى أن الكلام تم أخذه في غير السياق الذي كان يقصده من التغريدة، وأن الموقف كله لم يخرج عن إطار المزاح مع السيدة وزوجها وبشهادة زملائه.وبالبحث بين قصص السيدات، وجدنا أن تلك الحكاية هي إحدى أبسط الحكايات التي تتعرض لها بعض السيدات على يد عدد من الأطباء قرروا عدم التعامل مع مرضاهم بمهنية، لمجرد أنه من وجهة نظرهم أن تلك المريضة تبالغ في رد فعلها ولا داعي لهذا الهرع الذي تصيب به من حولها.فالسيدة فاطمة الصاوي، إحدى الضحايا أيضًا لهذا النوع من الأطباء، فقالت إنها عانت من هذا الأمر لمدة عام ونصف العام في 2013، طوال هذه الفترة لازمها الترجيع والأرق المستمر، ما ترتب عليه نقص في الوزن بما يقرب من 55 كجم، واصفة نفسها في ذلك الوقت بـ"الهيكل العظمي"، متابعة أن الهيموجلوبين في الدم وصل إلى 7 (النسبة الطبيعية بالنسبة للسيدات من 12: 15.5 جمديسيلتر – بحسب منظمة مايوكلينيك للتعليم والبحث الطبي)، فنتج عنه النزيف المستمر.وبنبرة يملؤها الغضب، تابعت "الصاوي" قصتها لـ"الدستور"، أن كل التخصصات التي طرقت أبوابها وصفتها بـ"الدلع"، فكانت الفيتامينات والمنومات هو علاجها، وظلت على هذا الحال لسنوات، وكان آخر التشخيصات لها أنها آثار نفسية لتأخر الزواج، مؤكدة أنه أمر خاطئ، حتى وصلت إلى النقطة الحاسمة واستدعت والدتها طبيبًا في المنزل بسبب إعيائها الشديد، وهو الوحيد الذي تعامل مع مشكلتها بجدية.واكتشفت أنها تعاني من جرثومة المعدة عام 2015، مشيرة أنها حتى الآن تعاني من مشاكل في معدتها لكثرة الأدوية التي تناولتها دون داعِ، متمنية أن ينتهي هذا النوع من الأطباء الذين يتعاملون مع شكاوى السيدات كأحد أنواع الدلع لا الوجع.أماني خالد، سيدة أخرى من ضحايا الطب، تروي أنها ظلت لسنوات يتم علاجها بأدوية "الروماتيزم" (وهو آلام المفاصل بصفة عامة)، وسنوات أخرى تتناول أدوية خاصة بـ "الروماتويد" (ويتسم بخشونة مفاصل الركبتين وإحداث التيبس المفصلي)، وذلك أيضًا نتيجة التشخيص الخاطئ وأنها مجرد "شكاوى دلع"، فكان الطبيب الذي تتابع معه في إحدى العيادات الخاصة يعطيني تلك الأدوية من باب الشعور بالألم الحقيقي وعدم ادعاء المرض مرة أخرى لكونها لا تزال صغيرة السن على هذه الأعراض التي في الغالب تصيب كبار السن، مشيرة إلى أنها سمعته يقول هذه الجملة لزميل آخر كان يقف معه، ولم ينتبه أنها لا تزال موجودة.وتصف "أماني"، خلال حديثها مع "الدستور"، أنها في الوقت الحالي اكتشفت أنها تعاني من توتر عصبي مزمن منذ كانت في الثامنة من عمرها، والذي يتسبب في آلام وتشنجات في جميع أجزاء الجسم، و"طبعًا الأدوية اللي فضلت آخدها سنين بوظتلي صحتي".وبحسب المادة 244 عقوبات: "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مرعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين".وتقدر وزارة الصحة، بحسب أحدث إحصائيات لها عام 2020، الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بنحو 180 ألف حالة، عدد قليل منها يصل إلى تقديم شكاوى أو يتم نظره أمام القضاء، وبحسب نقابة الأطباء، فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية.