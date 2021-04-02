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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:15 ص
جريدة الدستور
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يبحث المواطوون بشكل مستمر ويوميا عن سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في مصر، وذلك عن طريق محركات البحث على الإنترنت، حيث يعرض "الدستور" في تقريره اليومي كافة الأسعار التي تشمل سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في مصر.

ويرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في مصر، خلال فترة التداولات الصباحية أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات البنكية في السوق المحلي.

وشهد سعر صرف اليورو، اليوم، تباينًا في عدد من البنوك المحلية والأجنبية خلال فترة التداولات، بالمقارنة بحالة استقرار العملة الأوروبية أمام الجنيه خلال الأيام الماضية، ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم على ارتفاع عند مستوى 18.48 جنيه.

سعر اليورو اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في مصر


  • سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.36 جنيه للشراء.
18.48 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.32 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو فى بنك مصر


18.32 جنيه للشراء.
18.46 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو فى بنك البركة

18.34 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.34 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.35 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

  • سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.30 جنيه للشراء.
18.47 جنيه للبيع.




وكانت أنشطة المصانع في منطقة اليورو قد زاد النمو الشهري لها بأسرع وتيرة في تاريخ مسح مهم للشركات يمتد إلى 24 عامًا تقريبا في الشهر الماضي، لكن اضطرابات تعتري سلاسل الإمداد وتجدد إجراءات العزل العام في المنطقة ربما تكبحان النشاط قريبًا.

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وسجل تضخم الأسعار في منطقة اليورو خلال شهر مارس زيادة بنسبة 1،3 بالمئة، مقارنة بـ0،9 بالمئة خلال يناير وفبراير، وفق احصاءات رسمية نشرت الأربعاء، ما قد يؤشر الى زيادة في النشاط الاقتصادي بعد عام من الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا.

وفي ظل معاناة أوروبا من موجة ثالثة للإصابات بكورونا، أعادت الحكومات فرض قيود صارمة على مواطنيها، مما أضر بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل، وترك قطاع الصناعات التحويلية يقود التعافي الاقتصادي.


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