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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبطان المصاحب لـ«إيفر جيفن» يكشف كواليس وأسباب جنوحها (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:16 م
القبطان المصاحب لـ
القبطان المصاحب لـ إيفر جيفن
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشف القبطان محمد القرعلي قائد القاطرة «مساعد 2» التي صاحبت «إيفر جيفن» من السويس اللحظات الأولى للجنوح وأسبابه.

وقال «القرعلي»: «جنوح السفينة كان بشكل غير طبيعي، ولايمكننا القول إن شدة الرياح هي السبب لكنها عامل مساعد، وأرى أن هناك خطأ بشريا من القبطان لأنه زود سرعته مع الرياح ولم يستطع السيطرة على السفينة».

وأضاف أن السفينة كان عليها مرشدان من هيئة قناة السويس، وفور بدء عملية الجنوح بدأنا في عملية التعامل معها، وأبلغت إدارة الحركة بالوضع وأرفقته بالصور، وكانت هناك قاطرتان لم يستطيعا التعامل معها، وعلى الفور حضرت باقي القاطرات.

وأكد أن الخطأ يقع على قبطان السفينة وليس مرشدي هيئة قناة السويس فمهمتهم إبلاغه بالسرعة وطريق سيره في القناة، والمسؤلية الكاملة تقع عليه.

وأوضح أنه عقب جنوح السفينة تم تكليفه لإجراء معاينة للكراكة مشهور – أكبر كراكة في الشرق الأوسط-، مضيفًا أنه لأول مرة في التاريخ سفينة بهذا الحجم تجنح بهذا الشكل الغريب.

وعن عملية تعويم السفينة أكد أن الفضل فيها يرجع للعاملين بقناة السويس، وفي اللحظات الأولى بدأنا عملية سحب السفينة وبدأت الاستجابة، مضيفا: «شعرنا بفرحة عارمة زودت طاقتنا في العمل وأننا نعمل دون راحة لحين إعادة تعويمها، فكانت مهمة وطنية، فالعالم بأجمعه كان يتابعنا، والعديد كانوا يتوقعوا أن المهمة سهلة لعدم درايتهم بمدى صعوبتها، فخروج السفينة بهذا الشكل، يعد إنجازا عالميا».

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