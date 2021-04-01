اللواء صلاح الشاذلى.. رجل الملفات الحيوية



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق اسم الراحل اللواء دكتور صلاح الشاذلى، على أحد ميادين الخانكة، قائلًا: إن اللواء صلاح الشاذلى جندى مجهول تحرك فى دراسات لإقامة مدينة الدواء منذ ٨ سنوات. وأضاف الرئيس: «بقول لأسرته متشكرين، مش ناسيين أبدًا الرجالة العظام، وعلى كتفه طوال ٧ سنين فاتوا كان المشروع بيتم التحرك والعمل فيه». واللواء صلاح محمد عبدالحميد الشاذلى، ابن زاوية البقلى بمحافظة المنوفية، تخرج فى الكلية الفنية العسكرية، والتحق بالعديد من الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة، حتى أصبح من أهم الشخصيات العسكرية، ونظرًا لكفاءته وتفانيه وإخلاصه تم تكليفه بالعديد من الملفات الحيوية. وفى عام ٢٠١٧ وفى أثناء سير سيارته، فى الاتجاه من القاهرة إلى العين السخنة، انفجر إطار سيارته، فانقلبت، ما أسفر عن وفاته،.

