مغني الراب السينابتيك يصدر «موسيقى القمر»

أصدرت شركة Warner Music Middle East أغنية جديدة لمغني الراب السينابتيك بعنوان موسيقى القمر، والأغنية هى الأولى من ألبومه المقبل بعنوان "القمر والمحيط"، الذي سيأخذ السينابتيك من خلاله محبيه بجولة في محيط حياته بين التجارب الإيجابية والسلبية مستخدما" مختلف الأنماط الموسيقية من الراب والهيب هوب والبوب وغيرها.في "موسيقى القمر" تعكس كلمات الأغنية رحلة مغني الراب السينابتيك وتبين جوانب من حياته الخاصة كما تكشف لمحبيه تفاصيل جديدة عن شخصيته.تم إصدار الأغنية على طريقة الفيديو كليب من تنفيذ Kabrit وهي تشكل نقلة بين البوم The Synaptik الأول والألبوم الجديد، حيث تظهر فيها أهم العناصر المؤثرة في حياة المغني وهي الحوت والقمر والمحيط.في هذا الألبوم الجديد "القمر والمحيط"، يتحدث مغني الراب السينابيتك عن العديد من المواضيع الجديدة ويكمل قصته، من تركه لعمله في عالم الطب وعودته اليه، وتخليه عن ادمانه الـ Ritalin وانتقاله للعيش في رام الله في فلسطين وتفرغه لتحقيق حلمه بأن يصبح مغني.