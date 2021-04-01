وفاة مدير الإدارة الصحية بالرحمانية في البحيرة متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي قبل قليل الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بمدينة الرحمانية في محافظة البحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العناية المركزة.ونعت مديرية الصحة بالبحيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدكتور محمد غنيم، قائلة في منشورها: "ببالغ الأسى والحزن يتقدم الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وجميع العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة بخالص العزاء لوفاة الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بالرحمانية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".