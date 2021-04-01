رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير الإدارة الصحية بالرحمانية في البحيرة متأثرًا بإصابته بكورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:06 م
الدكتور محمد غنيم
الدكتور محمد غنيم
البحيرة معوض هويدى
طباعة
توفي قبل قليل الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بمدينة الرحمانية في محافظة البحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل العناية المركزة.

ونعت مديرية الصحة بالبحيرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدكتور محمد غنيم، قائلة في منشورها: "ببالغ الأسى والحزن يتقدم الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل الوزارة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، وجميع العاملين بمديرية الصحة بالبحيرة بخالص العزاء لوفاة الدكتور محمد غنيم، مدير الإدارة الصحية بالرحمانية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان".

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
المزيد

الثقافة

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور