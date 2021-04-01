مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل حول هدم المنازل بالقدس

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف رسائل للمفوض السامي لحقوق الانسان وللمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالحق بالسكن اللائق حول انتهاكات قوات الاحتلال، خاصة هدم المنازل والإخلاء التعسفي وتشريد السكان والاستيلاء على البيوت والاستمرار في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن خريشي قوله إن سياسات إسرائيل غير القانونية المتمثلة في الإخلاء القسري وهدم المنازل واستهداف وتشريد مئات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة مستمرة، كما تواصل مجموعات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية الاستيلاء على منازل الفلسطينيين والمطالبة بملكية المزيد من العقارات الفلسطينية بحجة (الملكية اليهودية) قبل عام 1948، ومن بين العديد من الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس التي تواجه هذا الخطر حي الشيخ جراح.وأضاف أن أكثر من 70 عائلة فلسطينية تعيش في منطقة كرم الجاعوني في الشيخ جراح بالقدس المحتلة تخوض معركة قانونية لمواجهة خطر الترحيل القسري الذي يسمح للمستوطنين بالاستيلاء على منازلهم، أربع من هذه العائلات (سكافي، الجاعوني، الكرد، القاسم)، والتي تضم 30 شخصًا يعيشون في سبعة منازل، تلقت بالفعل أوامر بالإخلاء وأمامها حتى الثاني من مايو المقبل لإخلاء منازلها، ففي فبراير الماضي وعلى نحو غير مفاجئ رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف العائلات.وتابع إن السياسات الإسرائيلية غير القانونية في حي الشيخ جراح تهدف إلى تفتيت الحي وخلق انقطاع جغرافي بين أحياء فلسطينية أخرى في القدس، مثل شعفاط وبيت حنينا، والبلدة القديمة، فعلى مدى العقود الماضية كان الشيخ جراح ضحية لمخططات إسرائيل الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير طابع وهوية العاصمة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاستيطان غير القانوني في معلوت دفنا، والمجمع الاستيطاني الجديد في مبنى فندق شيبرد التاريخي، ومجمع ثلاثة فنادق إسرائيلية ومقرا لمنظمة المستوطنات الإسرائيلية.وأردف: إن إسرائيل انتهكت وعلى مدى العقود السبعة الماضية جميع قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار رقم 273 الذي يذكر صراحة التزام إسرائيل بتنفيذ القرار 194، الصادر في ديسمبر 1948، والذي شكلت الأمم المتحدة بموجبه لجنة التوفيق الفلسطينية (PCC)، المكونة من ثلاث دول لاتخاذ خطوات لمساعدة الحكومات والسلطات المعنية لتحقيق حل نهائي، وتسوية جميع المسائل العالقة بينها.وأضاف أن حي الشيخ جراح والبلدة القديمة وحي سلوان كلها جزء من فلسطين المحتلة، وإن اسرائيل ملزمة كقوة احتلال بالتصرف وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ووقف هدم المنازل والإخلاء القسري للفلسطينيين.وتابع إن على المجتمع الدولي أن يدعو إسرائيل، القوة المحتلة، لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، ونحث المفوض السامي والمقررين وأصحاب الولايات الخاصة، على إدانة مثل هذه الجرائم والانتهاكات الموثقة جيدا، ودعوة إسرائيل إلى الكف فورا عن هدم المنازل والإخلاء القسري للفلسطينيين.