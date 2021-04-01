محطات المترو تتزين بالفوانيس استعدادًا لشهر رمضان (صور)

زينت الشركة المصرية لإداراة وتشغيل مترو الأنفاق بعض المحطات، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان بالزينة الخيامية والفوانيس في جو مبهج.وصرحت الشركة منذ عدة أيام أنها تعمل على توفير الإجراءات الاحترازية داخل الخطوط الثلاثة للمترو من أجل استقبال شهر رمضان.قالت شركة مترو الأنفاق إنها تعمل على تأمين المحطات وذلك لزيادة عدد الركاب خلال شهر رمضان، ما يتطلب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بجانب إعداد خطة للتشغيل وتغيير الجدول الزمني للقطارات لمنع التكدسات والزحام على المحطات لمنع تفشي كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.