نائب: قرار استمرار سماد طلخا خطوة على الطريق الصحيح

وصف محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، قرار وزارة قطاع الأعمال الصادر اليوم بالتراجع عن قرار نقل مصنع شركة الدلتا للأسمدة إلى مدينة السويس، والاستقرار على تطوير المصنع في موقعه الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية بأنها خطوة على الطريق الصحيح للحفاظ على الصناعة الوطنية والحفاظ علي فرص عمل بالمحافظة التي يتشرف يتمثيلها في مجلس الشيوخ.أضاف سامي أنه سبق وطالب الحزب في بيان رسمي بمراجعة قرار وزير قطاع الاعمال السابق، وإعادة النظر في نقل المصنع أو استغلال الأرض أو جزء كبير منها على الاقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء المحافظة في حال إذا لم يكن هناك اختيار آخر، مشيدًا بقرار وزير الأعمال حيث إن الحزب دعا في بيانه السابق لأن يتم التفاوض بين إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال من جهة وبين ممثلى العمال من جهة اخرى بغرض الوصول الى حلول مرضية، ليأتي قرار التراجع بمثابة انتصار للعمال والصناعة الوطنية ومعبر عن موقف الحزب.من ناحيته، أكد وزير قطاع الأعمال حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجهًا بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.