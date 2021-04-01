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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طوابع بريد تذكارية لتوثيق نقل المومياوات الملكية

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:30 م
طوابع بريد تذكارية
طوابع بريد تذكارية لتوثيق نقل المومياوات
طارق عتمان
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أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية QR Code التي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصري، لتخليد المناسبة التى تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلى والعالمى.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار فى توثيق حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن موكب نقل المومياوات الملكية هو تاريخى جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة؛ مشيرًا إلى أنه فى إطار تضافر الجهود لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتوثيقه باعتباره أحد الأحداث الوضاءة فى ذاكرة الوطن فلقد تم إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لهذا الحدث المهيب.

أشار طلعت إلى حرص الدولة على تنظيم هذا الحدث بشكل مبهر يعكس التقدم الحضارى الذى تشهده مصر خلال المرحلة الراهنة وهو الأمر الذى تطلب مواكبة هذه الجهود من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية فى إصدار الطوابع البريدية التى توثق هذا الحدث وهى تقنية QR Code التى يتم تطبيقها لأول مرة فى الطوابع البريدية بمصر وذلك بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتنى هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

ووجه وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على اصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث نقل المومياوات الملكية في موكب أسطورى من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والذى سيكون محط أنظار العالم؛ مشيرا الى أن هذا الموكب هو حدث عالمى فريد ولن يتكرر ونستهدف من خلاله إظهار مدى احترام المصريين لتاريخهم، وكذلك تسليط الضوء على جمال القاهرة وإبرازها بشكل حضارى أمام العالم أجمع.

وصرح شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بأن الحدث التاريخى يدعو للفخر ويؤكد ريادة مصر وقدرتها على استكمال خطط التنمية والبناء، لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تضم بطاقة تذكارية ومجموعة طوابع تحمل شعار الحدث بالإضافة الى لوحة تذكارية من الطوابع بها صور جميع الملوك التى سيتم نقلها فى الموكب.

أوضح فاروق أن البريد لأول مرة، يطبق تقنية QR Code على الطوابع التذكارية والتى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التى تم اصداره فيها عبر ربط الطابع بشبكة الانترنت وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصرى حاليًا والتى تهدف الى تطبيق التحول الرقمى فى كافة الإدارات والقطاعات والخدمات التى يقدمها.

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