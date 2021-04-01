مباحثات ماليزية أمريكية حول تعزيز العلاقات المشتركة

بحث وزير الخارجية الماليزي ھشام الدین حسین، في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمریكي أنطوني بلینكن، تعزیز مبادرة التعاون الشامل بین مالیزیا والولایات المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الماليزية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا - أيضا - تعزیز التعاون في منطقة المحیطین الھندي والھادئ، عبر رابطة دول جنوب شرقي آسیا (آسیان)، إضافة إلى بحث القضایا ذات الاھتمام المشترك.