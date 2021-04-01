«التعليم» تعلن نسبة حضور الطلاب في امتحانات مارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب حضور الطلاب في امتحانات مارس لصفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي)، والتي أجريت في الفترة من 29 وإلى 31 مارس 2021.وجاءت نسبة حضور طلاب الصف الرابع الابتدائي 96.44%، وطلاب الصف الخامس الابتدائي 96.59%، في حين سجل طلاب الصف الصف السادس الابتدائي نسبة حضور 97.07%.وبالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادي جاءت نسبة الحضور 95.89%، بينما سجلت نسبة حضور طلاب الصف الثاني الإعدادي 96.22%.