579 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 579 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 496 ألفا و676 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان اليوم- أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 8825 حالة.. مشيرة إلى تسجيل 348 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 483 ألفا و711 حالة.