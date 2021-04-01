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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مدينة الدواء جزء من استراتيجية تطوير ودعم القطاع

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:15 م
نادر يوسف، عضو مجلس
نادر يوسف، عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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قال نادر يوسف، عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مدينة الدواء المصرية تعتبر واحدة من المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وجزء من استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الدواء.

أضاف نسيم، في تصريحات اليوم، أن المدينة مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، حيث ستصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبري الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات، لافتًا إلى أهمية خطوات الدولة في النهوض بقطاع الصحة والدواء خاصة خلال الفترة الحالية.

وتابع عضو الشيوخ أن السيسي يسعى إلى دعم وتطوير منظومة الدواء في مصر، الأمر الذي ظهرت أهميته خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتداعيات السلبية التي خلفتها الجائحة وأثرت على جميع دول العالم، لذلك يسعى الرئيس إلى دعم المنظومة الصحية لمواجهة كورونا وغيرها من الأزمات الصحية.

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