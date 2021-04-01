وزير السياحة: «نقل المومياوات» حدث عالمي فريد ولن يتكرر

وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد على إصدار طوابع بريد تذكارية لتخليد حدث نقل المومياوات الملكية الذي سيتم في موكب أسطوري من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، والذي سيكون محط أنظار العالم، قائلا إن هذا الموكب هو حدث عالمي فريد ولن يتكرر ونستهدف من خلاله إظهار مدى احترام المصريين لتاريخهم، وكذلك تسليط الضوء على جمال القاهرة وإبرازها بشكل حضاري أمام العالم أجمع.يأتى ذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمشاركة وزارة السياحة والآثار في توثيق حدث نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط؛ أصدرت الهيئة القومية للبريد مجموعة طوابع بريد تذكارية بتقنية "QR Code"، والتي يتم تطبيقها لأول مرة بطوابع البريد المصري لتخليد هذه المناسبة التي تحظى باهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن موكب نقل المومياوات الملكية هو حدث تاريخي جليل يرتقبه العالم بما يبعث على الاعتزاز والزهو بحضارة مصر العريقة؛ مشيرا إلى أنه فى إطار تضافر الجهود لإخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتوثيقه باعتباره أحد الأحداث الوضاءة في ذاكرة الوطن فلقد تم إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لهذا الحدث المهيب.وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرص الدولة على تنظيم هذا الحدث بشكل مبهر يعكس التقدم الحضاري الذي تشهده مصر خلال المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذي تطلب مواكبة هذه الجهود من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية في إصدار الطوابع البريدية التي توثق هذا الحدث وهي تقنية QR Code التي يتم تطبيقها لأول مرة في الطوابع البريدية بمصر، بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا الحدث التاريخي يدعو للفخر، ويؤكد على ريادة مصر وقدرتها على استكمال خطط التنمية والبناء لذا سارعت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تضم بطاقة تذكارية ومجموعة طوابع تحمل شعار الحدث، بالإضافة الى لوحة تذكارية من الطوابع بها صور جميع الملوك التي سيتم نقلها في الموكب.وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري لأول مرة يطبق تقنية "QR Code" على الطوابع التذكارية والتي تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالطابع والمناسبة التي تم اصداره فيها عبر ربط الطابع بشبكة الانترنت ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها البريد المصري حاليًا والتي تهدف الى تطبيق التحول الرقمي في الإدارات والقطاعات والخدمات التي يقدمها.جدير بالذكر أن مجموعة الطوابع التذكارية مكونة من ثلاثة طوابع مقاس كل طابع منها 3 سم X ٥ سم وقيمتها ٥ جنيهات لكل طابع، بينما مقاس البطاقة التذكارية 8 سم 12 X سم وقيمتها 5 جنيهات، وتضم اللوحة التذكارية 22 طابع تحمل صور جميع الملوك الذين سيتم نقل مومياواتهم ومقاسها 20 سم 21 X سم وقيمة كل طابع منها 5 جنيهات؛ علمًا بان جميع الإصدارات أوفست متعددة الالوان ومؤمنة ضد التزييف ومزودة بتقنية "QR Code.