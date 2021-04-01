رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في خطوة مفاجئة.. البرازيل تعيّن خبيرًا صحيًا قائدًا جديدًا للجيش

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:31 م
جير بولسونارو
جير بولسونارو
وكالات
طباعة
قام الرئيس البرازيلي، جير بولسونارو، بخطوته الأخيرة في التعديل الوزاري الموسّع الذي كلف بالفعل ستة من وزرائه مناصبهم، حيث استبدل كبار الضباط في القوات المسلحة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، صدر مساء أمس الأربعاء، أن والتر سوزا براجا نيتو، وزير الدفاع المعين حديثا من قبل بولسونارو، أعلن عن القادة الجدد للجيش والبحرية والقوات الجوية.

وقد فوجئ المراقبون بشكل خاص بترشيح الجنرال باولو سيرجيو نوجيرا دي أوليفيرا قائدا عاما جديدا للجيش، لأنه لم يعتبر من بين أفضل المرشحين من قبل بولسونارو.

وشغل الجنرال نوجيرا دي أوليفيرا سابقًا منصب رئيس شعبة الصحة في الجيش، ولذلك كان مسئولًا عن استراتيجية مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) بالقوات المسلحة.

وفي مقابلة مع صحيفة "كوريو برازيليانز"، قال الجنرال نوجيرا دي أوليفيرا، إن الجيش دخل في نوع من الإغلاق. وبالإضافة إلى ذلك، قام بحملات للدعوة إلى التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) وغسل الأيدي.

يشار إلى أن بولسونارو ضد العديد من هذه التدابير ويرفض الإغلاق لأسباب اقتصادية.

وفي اختياره لنوجيرا دي أوليفيرا، اتبع وزير الدفاع براجا نيتو قواعد الأقدمية، وتردد أنه حاول تجنب الانطباع بأن الجيش مسيّس.

وحسب وزارة الصحة البرازيلية، بلغ إجمالي الوفيات بكورونا 321 ألفا و515، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس أكثر من 7ر12 مليون.

موضوعات متعلقة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد