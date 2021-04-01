«ينفع يا عمرو؟».. كيف علق أحمد حلمي على ملابس الهضبة؟

علق الفنان الكوميدي أحمد حلمي بشكل ساخر على ملابس عمرو دياب التي ظهر بها موخرًا داخل أحد الاستديوهات بصحبة الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر.ونشر حلمي صورته بنفس ملابس الهضبة، وعلق على تغريدة بهجت قمر على تويتر قائلًا: "‏هو إنت ليه متصورتش معايا يا أيمن مع إني عندي نفس الطقم كامل ببنطلونه، ينفع ياعمرو"؟كان أيمن بهجت قمر قد نشر صورته بصحبه عمرو دياب وعلق عليها قائلًا: "قريبًا مع الهضبة في عمل جديد".