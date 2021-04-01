«مدبولي» يتابع استعدادات نقل المومياوات الملكية بميدان التحرير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الاستعدادات النهائية لخط سير نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط.ورافق رئيس مجلس الوزراء اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الغربية اللواء إبراهيم عبدالهادي ومدير المتابعة المركزية وإدارة الأزمات اللواء إبراهيم عوض.وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تواصل جهودها المكثفة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة استعدادًا لحدث نقل المومياوات الملكية الذى ينتظره المصريون والعالم.وأوضح أن كافة أجهزة المحافظة تواصل استعدادتها للحدث الكبير الذى يعد الأول من نوعه فى العالم لنقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة تكثف من أعمالها لرفع كفاءة مسار موكب المومياوات الملكية منذ خروج الموكب من ميدان التحرير وانطلاقه ليجوب شوارع القاهرة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع رفع كفاءة الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب.ويبدأ خط سير المومياوات من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحيي السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات.يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمو وسوف يتزامن مع موكب المومياوات الملكية افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية في نفس اليوم وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات.