رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:45 م
معاهد معاوني الأمن
معاهد معاوني الأمن
نعمات مدحت
طباعة
تصدرت شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث، عمليات البحث من جانب الشباب خلال هذه الساعات بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وفقا لبيان رسمي، حيث حددت الشروط وطريقة التقديم من خلاله.

"الدستور" توضح خلال السطور القادمة شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث.

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث


أكدت وزارة الداخلية أن التقديم للذكور والإناث بدءً من يوم السبت ومستمر حتى شهر، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وحددت الوزارة الشروط التالية للذكور والإناث، يشترط أن لا يقل طول الطالب عن 170 سم وطول الفتاة عن 160، كما يشترط أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية "كأقل مؤهل".

وتتضمن الشروط أيضا أن يكون الذكور والإناث يتمتعون بحسن السيرة وعدم الزواج أثناء التقديم وعدم وجود عقوبة جنائية سابقة، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن.

وتشتمل الشروط أيضا على ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل - أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن


حددت وزارة الداخلية عدد من المقار التي يمكن للطلاب التقديم من خلالها وهي: معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور" .

مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها الطالب فور التحاقه بمعهد معاوني الأمن، والتي تتضمن أن تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.

اقرأ ايضا:


كما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة ، إضافة إلى أنه يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية ، كما يتمتع بالإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»

أجواء احتفالية وكرنفالية في افتتاح زايد للكتاب (صور)

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية