تصدرت شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث، عمليات البحث من جانب الشباب خلال هذه الساعات بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وفقا لبيان رسمي، حيث حددت الشروط وطريقة التقديم من خلاله.





"الدستور" توضح خلال السطور القادمة شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث.





شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث





أكدت وزارة الداخلية أن التقديم للذكور والإناث بدءً من يوم السبت ومستمر حتى شهر، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.





وحددت الوزارة الشروط التالية للذكور والإناث، يشترط أن لا يقل طول الطالب عن 170 سم وطول الفتاة عن 160، كما يشترط أن يكون الطالب حاصل على الإعدادية "كأقل مؤهل".





وتتضمن الشروط أيضا أن يكون الذكور والإناث يتمتعون بحسن السيرة وعدم الزواج أثناء التقديم وعدم وجود عقوبة جنائية سابقة، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن.





وتشتمل الشروط أيضا على ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل - أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز إختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.





طريقة التقديم في معهد معاوني الأمن





حددت وزارة الداخلية عدد من المقار التي يمكن للطلاب التقديم من خلالها وهي: معهد معاونى الأمن بطرة "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور" .





مزايا الالتحاق بمعهد معاوني الأمن

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها الطالب فور التحاقه بمعهد معاوني الأمن، والتي تتضمن أن تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد.





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كما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والإستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة ، إضافة إلى أنه يُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية ، كما يتمتع بالإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.



