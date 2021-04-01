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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تنظيم الليلة الرقمية 47 للطريقة القادرية البودشيشية السبت

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:05 م
ليالي الوصال الصوفية
ليالي الوصال الصوفية
كتب : عمرو رشدى
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أكدت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، تنظيم الليلة الرقمية السابعة والأربعين، مساء السبت المقبل، ضمن فعاليات ليالي الوصال «ذكر وفكر في زمن كورونا» بشراكة مع مؤسسة الجمال، وسيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.

وحسب الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي السابع والأربعين، من المنتظر ان يتم بث حصة من الذكر مباشرة من الزاوية الأم بمذاغ، الكائنة بنواحي إقليم بركان (الجهة الشرقية بالمملكة المغربية)، إضافة الى مشاركة مجموعة من السادة العلماء والباحثين والمثقفين من داخل المغرب ومن خارجه بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما يرتقب مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).

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