رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول الاتحاد الأوروبي تعجز عن الاتفاق على إعادة توزيع 10 ملايين جرعة لقاح

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:03 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
طباعة
أخفقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في الاتفاق على إعادة توزيع جرعات لقاحات مضادة لمرض كوفيد19-، بعدما اشتكت دول كثيرة من عدم المساواة في المعاملة.

وكان محور الخلاف تأخير شركة أسترازينيكا تسليم شحنات اللقاح. وأدى ذلك إلى مطالبة العديد من الدول الأعضاء، بأن يتم لصالحها، إعادة توزيع 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح بيونتكفايزر، تم الحصول عليها مؤخرا.

ولكن بدلا من التوصل لحل موحد، ستنشق الآن ثلاث دول عن باقي الأعضاء، وهي النمسا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، عندما يتعلق الأمر باقتسام عشرة ملايين جرعة تعهدت بيونتك فايزر بتسليمها بنهاية يونيو المقبل، بدلا من موعد لاحق من العام الجاري.

ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، ستحصل هذه الدول الثلاث على حصتها بموجب الحساب التناسبي الحالي.

وستقوم الدول الـ24 الأخرى باقتسام الجرعات بطريقة أكثر تضامنا، وفقا لاتفاق سياسي توصل إليه سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، بما يعطي حصة أكبر لخمس دول هم في أمس الحاجة للقاح، عما كانت ستحصل عليه بموجب نظام الحساب التناسبي العادي.

وستحصل ألمانيا، على سبيل المثال، على 3ر1 مليون جرعة فقط من الملايين العشرة، مقارنة بـ 8ر1 مليون جرعة كانت ستحصل عليها في ظل الحساب التناسي الخالص.

وستتم إعادة توزيع الجرعات الإضافية على بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا ولاتفيا واستونيا.

وتفجر النزاع عقب انتقادات وجهها المستشار النمساوي زباستيان كورتس. ولم تستفد فيينا مبدئيا من حصتها الكاملة من جرعات محددة، وحينئذ قامت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي بشرائها مما ترك النمسا الآن في وضع مجحف، وفقا لكورتس.

موضوعات متعلقة

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد