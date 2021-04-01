طفح جلدي يصيب امرأة اسكتلندية بعد تلقى لقاح «أسترازينيكا» (صور)

ظهر طفح جلدي أحمر مؤلم في وجه اسكتلندية، تبلغ من العمر 41 عاما، بالإضافة إلى ذراعيها وصدرها وظهرها وساقيها، بعد تلقي لقاح فيروس كورونا "AstraZeneca".وزعمت السيدة، التى تدعى لي كينج، من شمال لاناركشاير في اسكتلندا، أن جلدها احترق على الفور بعد أن حصلت على جرعتها الأولى منذ أسبوعين، ولا تزال مؤلمة حتى الآن، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.وقالت كينج، فى تصريحات صحفية: "كانت بشرتي مؤلمة للغاية وساخنة باستمرار، ولم أشعر بهذا الألم من قبل".وحصلت كينج على جرعتها الأولى من اللقاح المصنوع في أكسفورد في 12 مارس، لكنها كانت لا تزال تعاني من الألم بعد أكثر من أسبوعين.وأضافت أنها زارت المستشفى ثلاث مرات للمساعدة، لكن الأطباء رفضوها على الرغم من الألم الشديد لدرجة أنها بالكاد تستطيع الخروج في الزيارة الأخيرة.وتسرد هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا أن الطفح الجلدي أثر جانبي "غير شائع" لجرعة "أسترازنيكيا"، حيث يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 100 شخص.وقال أطباء الجلد البريطانيون إن الطفح الجلدي يبدو بطبيعته يشبه خلايا النحل، ويمكن أن يكون ناتجًا عن عدد من الأسباب الأخرى بدلًا من اللقاح نفسه.