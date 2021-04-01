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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة حديد تسليح في المرج 4 أيام

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:12 م
حبس
حبس
حسام التمساح
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قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس تشكيل عصابى بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بسرقة حديد تسليح من المواقع تحت الإنشاء.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أثناء استقلالهم مركبة "توك توك"، مجهولة المصدر، مُحمل عليها (كمية من حديد التسليح خاصة بأعمال إنشائية)، كما عثر بحوزتهم على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حديد التسليح، وقيامهم بسرقتها من داخل أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأقروا بسرقتهم مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة من منطقة كوم السمن بالقليوبية، بأسلوب "توصيل الأسلاك" والسلاح النارى بقصد الدفاع.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بسرقة كمية من حديد التسليح من ذات الموقع، والتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة، كائن بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من حديد التسليح المستولى عليه، واعترف بصحة أقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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