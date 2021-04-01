«التضامن الاجتماعى» تضيء مبناها باللون الأزرق

أضاءت وزارة التضامن الاجتماعى، مبنى الديوان العام، بشارع المراغى فى العجوزة، باللون الأزرق، مساء اليوم الخميس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد، والذى يوافق الثانى من أبريل من كل عام.وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن الوعي بطيف التوحد على مستوى العالم قد ازداد في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "بمن فيهم الذين يعانون من مرض التوحد" المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، هى ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.وأضافت الوزيرة أن الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد التوحد يستحقون أن ينالوا الاهتمام الكافي والفرص الملائمة لقدراتهم من خلال الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع المؤسسات الداعمة، وكذلك للجهات الإعلامية دور من خلال تحسين صورة ذوي الإعاقة وبالتحديد تحسين صورة الأشخاص ذوي التوحد خاصة أن الكثيرين يحتاجون أكثر للفهم عن طيف التوحد.وأكدت القباج أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمرضى التوحد، حيث ضمتهم ضمن الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى (كرامة)، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم لهذه القضية التى بدأت بالتوعية والتقبل والدمج، كما أكدت الاهتمام بالأشخاص ذوي التوحد، حيث أطلقت الوزارة مركز خدمات التوحد في عام 2018، وتقوم بدعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال سواء فنيًا أو ماليا وكذلك إعلاميا.