«نوة عوة».. سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من المدينة، صاحبها نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجة الحرارة.يأتي ذلك بالتزامن من نوة «عوة» وبرد العجوزة آخر نوات فصل الشتاء الباردة، التي كان من المتوقع أن تهب على محافظة الإسكندرية نهاية شهر مارس الماضي.• نوة العوة وبرد العجوزة آخر نوات الشتاءوتعد نوة «العوة» وبرد العجوزة آخر نوات الشتاء، التي تهب على الإسكندرية، حيث تأتي بعد انتهاء موسم الشتاء الرسمي وتوقف الأمطار وتصحبها رياح شرقية شديدة تتسبب في ارتفاع اصوات الرياح خلال الليل لذلك تم تسميتها باسم نوة «العوة».وتستمر نوة العوة 6 أيام، ويصاحبها أمطار خفيفة، كما يمكن أن يتغير عدد أيامها وموعدها من عام إلى آخر، وتكون شديدة الرياح وتنخفض درجات الحرارة خلالها بصورة ملحوظة.