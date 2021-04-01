طارق رحمي: تلقينا 156 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء في الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت ١٥٦ ألف و٢٦٣ طلب تصالح بمخالفات البناء بإجمالي ٩٧١ مليون و٤٨ ألف جنيه حتى يوم الأربعاء ٣١ مارس ٢٠٢١، حيث انتهت المهلة المحددة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين.وأوضح أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، توحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية واستمرار عمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية لتلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد محافظ الغربية أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.