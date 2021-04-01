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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:59 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات اعتقال قوات الأمن السعودي مسلحا ردد عبارات إرهابية داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ويظهر الشخص المسلح حاملا سكينا ويرتدي جلبابا وردد عبارات خاصة بتنظيم إرهابي داخل الحرم المكي، فيما حاصرته قوات الأمن للقبض عليه دون وقوع إصابات في صفوف مرتادي الحرم المكي.

كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أفاد بأن قوة أمن الحرم رصدت شخصًا يحمل سلاحًا ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية بعد صلاة عصر أول أمس الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام.

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