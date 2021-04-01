لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات اعتقال قوات الأمن السعودي مسلحا ردد عبارات إرهابية داخل المسجد الحرام في مكة المكرمة.ويظهر الشخص المسلح حاملا سكينا ويرتدي جلبابا وردد عبارات خاصة بتنظيم إرهابي داخل الحرم المكي، فيما حاصرته قوات الأمن للقبض عليه دون وقوع إصابات في صفوف مرتادي الحرم المكي.كان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أفاد بأن قوة أمن الحرم رصدت شخصًا يحمل سلاحًا ويردد عبارات مؤيدة لجماعات إرهابية بعد صلاة عصر أول أمس الثلاثاء، في الدور الأول من المسجد الحرام.