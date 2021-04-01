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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهامات بالتآمر.. لبنان يعاني من أزمة جديدة في التعليم

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:12 م
جريدة الدستور
سميرة إبراهيم
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حذرت مؤسسات دولية، من "كارثة تربوية" في لبنان، حيث يواجه الأطفال من الفئات الأكثر هشاشة خطرًا حقيقيًا بالانقطاع نهائيًا عن التعليم على وقع انهيار اقتصادي فاقمته تدابير التصدّي لفيروس كورونا، وفي تقريرها حول أزمة القطاع التربوي في لبنان.

وقالت منظمة "أنقذوا الأطفال" سايف ذي تشيلدرن، إنّ "الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان تتحوّل إلى كارثة تعليمية، بينما يواجه الأطفال الأكثر هشاشة خطرًا حقيقيًا يتمثل بعدم العودة إطلاقًا إلى المدرسة".

وفي هذا السياق قال الخبير التعليمي اللبناني فائق إبراهيم، إن لبنان منذ فترة طويلة تعاني من أزمة تربوية تعليمية ولكن تفاقمت الأزمة بعد فيروس كورونا واختتمت الطاقة بإنفجار مرفأ بيروت وأصبح المواطن اللبناني يبذل أقصي جهد يومي للتوفير الطعام والشراب فقط، وأن التعليم يحتاج إلى إرادة من الدولة اللبنانية ويحتاج إلى خطة شاملة لمواجهة ظاهرة خروج الأطفال من المدارس.

وأوضح الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكارثة اليوم أصبحت أكبر من أن يواجهها لبنان وحيدًا وأننا نحتاج إلى دعم دولي واستقرار سياسي داخلي، لبنان اليوم يعيش جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وأكد الخبير التربوي، أنه لن يحدث استقرار في لبنان ومعالجة قضايا التعليم إلا إذا تخلى الجميع عن الأنانية والعمل من أجل الوطن فقط لا غير، ولبنان لا يمكن أن ينسى موقف مصر الإنساني منذ أزمة كورونا وحتى الآن.

ومن جانبه أوضح الصحفي اللبناني عماد الطفيلي، أن المتآمر الأول على لبنان منذ سنوات إسرائيل وتغذية الطائفية والمذهبية في المجتمع اللبناني وأنه لا يوجد توجه من الدولة للتصدي لظاهرة خروج الأطفال من المدارس بسبب الفقر.

وأوضح أن خطة التعليم عن بعد مع أطفال في مقتبل العمر تعتبر فاشلة بسبب قلة الإمكانيات والفقر الذي ضرب البلاد بالكامل، بالإضافة إلى عدم تركيز الأطفال وأن لبنان يعاني من أزمة إنترنت في الأساس وانقطاع الكهرباء المتكرر وأن وضع لبنان الحالي لا يستطيع تأمين التعليم للجميع بسبب الأزمات المتداخلة، فإن لبنان حتى لا تمتلك البنية التحتية لدخول المجال الرقمي بشكل احترافي، وبالإضافة إلى الفاسدين في الداخل من مصلحتهم أن يكون الشعب اللبناني جاهل.

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