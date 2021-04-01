بدء بيع لقاح كورونا على نطاق تجاري في باكستان

أعلنت شركة خاصة في باكستان، اليوم الخميس، بدء البيع التجاري للقاح مضاد لمرض كوفيد19- بعدما تم تسوية نزاع على الأسعار مع الحكومة، وذلك في خضم موجة ثالثة من الجائحة تضرب البلاد.ومن شأن طرح اللقاح، أن يجعل باكستان واحدة من أولى الدول التي تسمح ببرامج تطعيم ضد الفيروس يشارك فيها القطاع الخاص.وقال عمير مختار، رئيس إدارة تخطيط الأعمال وشؤون الشركات في إحدى شركات الأدوية الباكستانية، اليوم الخميس: إنه "تم اتخاذ جميع الترتيبات، ونحن جاهزون لطرح اللقاح بدءا من غد (الجمعة)" واستوردت الشركة الشحنة الأولى من لقاح "سبوتنك في" الروسي، 50 ألف جرعة.وفي البداية، وضعت الحكومة حدا أقصى لسعر لقاح سبوتنك عند 8449 روبية باكستانية (54 دولارا) للجرعتين، غير أن الشركة رفضت السعر، قائلة إنها استوردت اللقاح بأعلى من ذلك.وقال مختار إن أي مواطن يستطيع الحصول على اللقاح من الجهات الصحية المعتمدة من جانب الحكومة.غير أن وزير العلوم والتكنولوجيا، فؤاد شودري، قال للصحفيين: إن سعر اللقاح الروسي لم يتحدد بعد.وأضاف الوزير: أن الحكومة ستتولى تنظيم عملية التطعيم لحوالي98 بالمئة من السكان. وسيتم السماح للتطعيم من قبل القطاع الخاص لتلك النسبة الصغيرة التي لا تريد الانتظار حتى مجئ دورها.وفي فبراير الماضي، بدأت باكستان عملية التطعيم، باستخدام لقاح سينوفارم، الذي جاء هدية من الصين، لكن استجابة المواطنين للعملية جاءت فاترة.