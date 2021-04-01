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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«اليوم العالمي للتوحد».. «التعليم» توجه بإنارة منشآتها باللون الأزرق

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:02 م
اليوم العالمي للتوحد
اليوم العالمي للتوحد
نورهان عبدالرحمن
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بإنارة المنشآت التعليمية باللون الأزرق؛ احتفالًا باليوم العالمى للتوحد، الذي يوافق الثاني من أبريل سنويًا، كما حددته هيئة الأمم المتحدة، في ضوء الاهتمام بالأطفال ذوي القدرات الخاصة.

ويتضمن برنامج احتفال الوزارة باليوم العالمي للتوحد تقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية يوم السبت في جميع مدارس التعليم العام والفني؛ لتوعية الطلاب بخصائص زملائهم من ذوي التوحد، خاصة مع اتجاه الوزارة نحو الدمج الشامل.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 13962) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تنفيذ دورات تدريبية تخصصية في مجال التوحد لـ10 آلاف من معلمي وأخصائيي التعليم العام بالتعاون مع الكليات المتخصصة مثل: "جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة بنها، وكلية علوم الإعاقة بالزقازيق، وكلية علوم الإعاقة ببني سويف".

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