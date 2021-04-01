الأمن السعودي يعتقل مسلحًا ردد عبارات إرهابية داخل المسجد الحرام

اعتقل الأمن السعودي مسلحا ردد عبارات إرهابية داخل المسجد الحرام.صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن قوة أمن الحرم المكي الشريف رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر الثلاثاء، الموافق 17- 8- 1442هـ، في الدور الأول من المسجد الحرام، وعلى الفور ضُبط وأُوقف، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقه كافة.