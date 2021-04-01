مدير منظمة الصحة العالمية يتوقع متابعة التحقيق في أصل فيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي: إن الخبراء الذين يبحثون عن أصول فيروس كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في الصين سيتابعون العمل بعد تقريرهم الأولي الذي نشر هذا الأسبوع لكن التفاصيل لم تتحدد بعد.وأضاف في إفادة عبر الإنترنت: "سيكون هناك عمليات تقييم للمتابعة. هذا ما نتوقعه" مضيفا أن هذه العمليات ستبدأ في أسرع وقت ممكن.وقال تيدروس يوم الثلاثاء الماضي بعد نشر التقرير: إن بعض البيانات حجبت عن المحققين الذين سافروا للصين للبحث في أمر أصول الجائحة.