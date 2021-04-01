حبس عصابة سرقة المواطنين بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في مصر الجديدة ٤ أيام على ذمة التحقيق.تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة، بأنه حال سيره "مترجلًا" بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ بشخصان يستقلان سيارة "ربع نقل" قام أحدهما بخطف حقيبة يده وبداخلها "مبلغ مالى، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية، وبتكثيف الجهود أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية".وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملك أحدهما" وبحوزتهما (فرد خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار).وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة حقائب ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما واعترفا بارتكابهما 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.