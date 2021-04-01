المتهم بقتل شقيقه بحدائق حلوان للنيابة: مدمن مخدرات

تستمع نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال أسرة شاب قتله شقيقه تعذيبا حتى الموت في حدائق حلوان.وقالت أسرة المجني عليه، إنه يتعاطى المواد المخدرة وعندما علم شقيقه تعدى علين بالضرب وحبسه فلفظ أنفاسه الأخيرة.كانت النيابة قررت حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ضرب وتعذيب شقيقه حتى الموت بمنطقة حدائق حلوان.تلقى العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من "شوقي"، 43 سنة، موظف، ومقيم بحدائق حلوان، مفاده انتحار شقيقه بسبب الإدمان.وبالانتقال والفحص عثر على جثة "محمود"، 35 سنة، وبها آثار تعذيب وضرب، ما دلل على وجود شبهة جنائية حول الوفاة.وتحفظت مباحث القسم على المتهم، وجارٍ مناقشته حول ملابسات الواقعة.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.