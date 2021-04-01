البرلمان الفرنسى ينتقد إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا

انتقد البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، إدارة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لأزمة فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إعلانه عن قيود جديدة لمواجهة الفيروس.وقال داميان عباد رئيس الكتلة الجمهورية في البرلمان بعد خطاب رئيس الوزراء جان كاستيكس: نحن لسنا هنا للاعتراف بإخفاقاتك المتكررة.وانتقد السياسي اليساري جان لوك ميلينشو ماكرون لاتخاذه القرارات بمفرده.وعرض كاستيكس القيود الجديدة، التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، أمام البرلمان.ومن المقرر توسيع الكثير من القواعد التي كانت مفروضة على مستوى محلي، مثل إغلاق المتاجر، ليتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد لمدة أربعة أسابيع. كما سوف يتم إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أسابيع.ودافع كاستيكس عن القيود الجديدة، وقال:" الموجة الثالثة هنا وتضربنا بشدة".وحذر من أنه لا ينبغي السماح بالتجمعات العامة في الشوارع كما تم حظر المشروبات الكحولية في الأماكن العامة أيضًا.ووافق البرلمان على الإجراءات بأغلبية 348 صوتا مقابل تسعة أصوات فقط ضدها.ولم تشارك بعض فصائل المعارضة في التصويت غير الملزم للحكومة، وسوف يتم أيضا إجراء تصويت في مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا.وبحسب وزارة الاقتصاد، تأثر حوالي 150 ألف متجر بالقيود الجديدة. لا يُسمح للمواطنين بالسفر في حدود أكثر من 10 كيلومترات من منازلهم ولا يزال حظر التجول الوطني ساري المفعول من الساعة 7 مساءً.وتتسبب جائحة كورونا في ضرر كبير لفرنسا، حيث صنفتها ألمانيا مؤخرا كدولة عالية الخطورة وفرضت قيودا على السفر إليها. وسجلت فرنسا، التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة، 95 ألفا و700 حالة وفاة بالفيروس.