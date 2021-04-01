مصدر: بدء إجراءات تصفية «الحديد والصلب» خلال أبريل

كشف مصدر في الشركة القابضة للصناعات المعدنية آخر مستجدات موقف شركة الحديد والصلب المصرية.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن موقف الشركة حاليا يتمثل في إجراءات التصفية حيث من المقرر تعيين مصف عام للشركة وفقا لقرارات الجمعية العمومية للشركة.وأوضح المصدر أن العروض التي وصلت في إطار تطوير الشركة لم ترق إلى الجدية حتي الآن فيما يتمثل بعرض الأوكراني، وأفصحت شركة الحديد والصلب عن ذلك للبورصة.وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بعرض شركة صحاري فإنه مازال تحت الدراسة وفقا لما ستحدده وزارة قطاع الأعمال العام كونها تتولي هذا الأمر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتم إجراءات التصفية وتعويض العمالة إلى حين أخذ قرار فيما يتعلق بالعرض حيث موقف الحديد والصلب سيكون مشابه لموقف شركة النصر للسيارات حيث تم البدء في تصفيتها عام ٢٠٠٩ ثم تم أخذ قرار بعودتها من التصفية عام ٢٠١٦.وأكد المصدر أن تعويضات العمالة موجودة وسيتم البدء في صرفها عقب تدشين لجنة التصفية خلال الشهر الجاري.