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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصدر: بدء إجراءات تصفية «الحديد والصلب» خلال أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:09 م
الشركة القابضة للصناعات
الشركة القابضة للصناعات المعدنية
أسامة الشندويلي
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كشف مصدر في الشركة القابضة للصناعات المعدنية آخر مستجدات موقف شركة الحديد والصلب المصرية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن موقف الشركة حاليا يتمثل في إجراءات التصفية حيث من المقرر تعيين مصف عام للشركة وفقا لقرارات الجمعية العمومية للشركة.

وأوضح المصدر أن العروض التي وصلت في إطار تطوير الشركة لم ترق إلى الجدية حتي الآن فيما يتمثل بعرض الأوكراني، وأفصحت شركة الحديد والصلب عن ذلك للبورصة.

وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بعرض شركة صحاري فإنه مازال تحت الدراسة وفقا لما ستحدده وزارة قطاع الأعمال العام كونها تتولي هذا الأمر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتم إجراءات التصفية وتعويض العمالة إلى حين أخذ قرار فيما يتعلق بالعرض حيث موقف الحديد والصلب سيكون مشابه لموقف شركة النصر للسيارات حيث تم البدء في تصفيتها عام ٢٠٠٩ ثم تم أخذ قرار بعودتها من التصفية عام ٢٠١٦.

وأكد المصدر أن تعويضات العمالة موجودة وسيتم البدء في صرفها عقب تدشين لجنة التصفية خلال الشهر الجاري.

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