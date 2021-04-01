الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

استعادت الشرطة الإيطالية لوحة زيتية سرقت من عائلة يهودية في فرنسا، إبان فترة الاحتلال النازي في الحرب العالمية الثانية وأعادتها إلى أصحابها الشرعيين.وتم العثور على اللوحة الفنية التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر في شقة تاجر تحف في مدينة بادوا بعد تحقيقات مطولة، وفقا لما ذكرته وحدة لقوات الدرك الوطنى الإيطالية "كارابينييرى" المسئولة عن حماية التراث الثقافي في مدينة مونزا بمنطقة لومبارديا اليوم الخميس.وتحمل اللوحة عنوان "لوط مع ابنتيه تقدمان له المشروبات" وهي للفنان الفرنسي نيكولا بوسان (1665-1594)، وفقا للشرطة.وفي عام 2020، أبلغ أحفاد المالكين السابقين عن السرقة التي قامت بها القوات الألمانية في عام 1944، حسبما ذكرت الشرطة الإيطالية.وقد تنقلت اللوحة الفنية عبر أوروبا عدة مرات على مدى السنوات الماضية، ومن بين ذلك إلى معارض فنية في بلجيكا وهولندا. وقد صودرت في إيطاليا ثم أعيدت إلى أحفاد أصحابها الأصليين.