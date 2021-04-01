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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحالف أوبك بلاس يقرر زيادة إنتاج النفط بدءًا من مايو

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:53 م
أوبك بلاس
أوبك بلاس
وكالات
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أعلن تحالف "أوبك بلاس" للدول المنتجة للنفط عن أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتبارا من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت الخميس.

وجاء في بيان التحالف: إن المشاركين في الاجتماع "أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021.. على ألا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0،5 مليون برميل في اليوم".

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