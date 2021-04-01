تحالف أوبك بلاس يقرر زيادة إنتاج النفط بدءًا من مايو

أعلن تحالف "أوبك بلاس" للدول المنتجة للنفط عن أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتبارا من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت الخميس.وجاء في بيان التحالف: إن المشاركين في الاجتماع "أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021.. على ألا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0،5 مليون برميل في اليوم".