تحالف أوبك بلاس يقرر زيادة إنتاج النفط بدءًا من مايو
الخميس 01/أبريل/2021 - 07:53 م
وكالاتطباعة
أعلن تحالف "أوبك بلاس" للدول المنتجة للنفط عن أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتبارا من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت الخميس.
وجاء في بيان التحالف: إن المشاركين في الاجتماع "أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021.. على ألا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0،5 مليون برميل في اليوم".
وجاء في بيان التحالف: إن المشاركين في الاجتماع "أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021.. على ألا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0،5 مليون برميل في اليوم".