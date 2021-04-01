محافظ الإسكندرية يعتمد حركة ترقيات المعلمين

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حركة ترقيات المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين بترقية 12923 معلما وأخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للوظيفة على أن يتم منح الذين تمت ترقيتهم بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية، بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.يأتي ذلك وفقا للقرارات رقم 247 لسنة 2020 والقرار رقم 225 لسنة 2020 الصادرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لنص المادة 71 من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.وأكد محافظ الإسكندرية أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.