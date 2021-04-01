مصرع أسرة بالكامل فى حريق شقة بأوسيم

لقي عامل وزوجته ونجلتهما مصرعهم في حريق شقة سكنية بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.كان بلاغ قد ورد لضباط الحماية المدنية من الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن مصرع عامل وزوجته ونجلتهما بحالة اختناق.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.