غدا.. إيران وقوى عالمية تجرى محادثات لعودة أمريكا للاتفاق النووى

قال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس إن مسئولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون اجتماعا عبر الإنترنت في 2 أبريل لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.كما يبحث اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال. وقال مصدران دبلوماسيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الإثنين.