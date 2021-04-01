ميركل تناشد الألمان التزام منازلهم في عطلة عيد القيامة لوقف الموجة الثالثة لكوفيد- 19

ناشدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الألمان، اليوم الخميس، البقاء في منازلهم في عطلة عيد القيامة والالتقاء في مجموعات أقل عددا من أجل وقف الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا، بعد أن أعلنت العاصمة برلين فرض حظر ليلي على التجمعات اعتبارا من غد الجمعة.وقالت ميركل، في رسالة مصورة: "يجب أن تكون عطلة هادئة مع الأشخاص الأقرب لكم مع أقل قدر من الاختلاط، أحثكم على الامتناع عن السفر غير الضروري"، مضيفة أن هذه أفضل طريقة لمساعدة الأطباء والممرضين على مكافحة الفيروس.واتُهمت ميركل بفقد إحكام قبضتها على أزمة مرض "كوفيد- 19"، الأسبوع الماضي، بعد أن تخلت عن خطط مد العطلة التي اتفقت عليها قبل ذلك بيومين مع حكام 16 ولاية ألمانية.وحاولت منذ ذلك الحين إلقاء اللوم على حكام الولايات الذين اتهمتم بعدم الالتزام باتفاقات سابقة حول إعادة فرض القيود إذا ارتفعت حالات الإصابة.