ليلى أحمد زاهر تغني تتر «هزر فزر مع لولي» على CBC

طرحت الصفحة الرسمية لقناة "CBC" تتر برنامج "هزر فزر مع لولي"، بصوت ليلى أحمد زاهر، التي تقدم الموسم الجديد من البرنامج، وكلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال.البرنامج يذاع يومي السبت والأحد في الساعة العاشرة مساء على شاشة CBC.فكرة البرنامج عبارة عن حلقة تتضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف، ويتم عرض الجولة الأولى يوم السبت، فيما تعرض الثانية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في الـ10 مساءً.ومن المنتظر أن تستضيف ليلى زاهر خلال الحلقة الأولى من برنامجها كلا من أحمد زاهر، هيدي كرم، أحمد السعدني، أحمد صفوت، وإيناس كامل، والإعلامية إنجي علي.