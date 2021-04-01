أمير طعيمة: فخور بالمشاركة في احتفالية نقل المومياوات

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن فخره وسعادته بالمشاركة في احتفالية موكب نقل المومياوات، لافتًا إلى أنه فخر لكل شعب مصر العظيم.وقال إنه يشارك في الاحتفالية بكتابة أغنيتين الأولى لمحمد منير التي تحمل اسم "أنا مصر"، إضافة إلى أغنية أخرى على طريقة الديو تجمع كل من المطربة ريهام عبد الحكيم ونسمة محجوب.أشار طعيمة إلى أنه يعمل على هذين العملين منذ أكثر من عام حيث كان من المقرر أن تقام هذة الأحتفالية العام الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، مؤكدًا أن أغنية "أنا مصر" لم تعد التعاون الأول له مع الكينج محمد منير والذي يعتبر هو صوت مصر ورمز كبير في عالم الغناء في الوطن العربي والعالم، مشيرًا إلى أنه في كل مرة يتعاون فيها مع محمد منير يشعر بسعادة كبيرة.وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن الحدث العالمي المقرر انطلاقه السبت المقبل يضم 22 من المومياوات الملكية وسيبدأ خط سيره من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 لملكات.