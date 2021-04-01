باتمان الغلابة.. شاب يساعد الفقراء دون الكشف عن هويته (فيديو)

قرر شاب من مدينة حلوان بالقاهرة مساعدة الفقراء توزيع 20 ألف كرتونة سلع غذائية و40 ألف حقيبة بطاطس وبصل مرتديًا زي شخصية باتمان.الشاب أطلق على نفسه باتمان الغلابة دون الكشف عن هويته، قائلًا لـ«الدستور» إنه اختار الاسم لكونه مرتبطًا بشخصية تجسد أعمال الخير، وتعاون الجميع معه من أجل هذا الهدف.أضاف عمر رضا، مسؤول المبادرة، أن باتمان الغلابة شاب ثلاثيني يرفض دائمًا الكشف عن هويته، وكل ما يشغله هو القيام بأعمال الخير، مضيفًا أن المبادرة ستكون الأولى من نوعها التي يتم فيها توزيع كرتونة رمضان على المساجد والكنائس معًا، في تأكيد على وحدة الصف وأن المصريين نسيج واحد، وأن رمضان ليس للمسلمين فقط، بل نعيش فرحته وأجوائه معًا.