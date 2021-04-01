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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي خلال تفقده موكب نقل المومياوات: مصر تتأهب لحدث فريد

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:36 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، المسار المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، وصولأً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم، للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية الذي سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حيث حرص على الوقوف على جاهزية مسار المومياوات الملكية لانطلاق هذا الموكب المهيب الذي سيمر من خلال العديد من الشوارع والمناطق بالقاهرة، والترتيبات التي ستتم لنقل المومياوات من المتحف المصري.

كما تأكد مدبولي من إتمام أعمال رفع الكفاءة، والتزيين، وجميع عناصر الإبهار المتنوعة، على امتداد مسار الرحلة، وصولا إلى مبتغاها، خاصة في منطقة وسط البلد، وترجل في ميدان التحرير، للوقوف على المشهد النهائي له بعد أعمال التطوير والإنارة، كي تكتمل عناصر الجذب لهذا الحدث التاريخي البارز، الذي ستتابعه جميع البلدان من خلال كاميرات القنوات، ووسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العالمية.

ووصل رئيس الوزراء إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على ترتيبات استقبال المومياوات الملكية في نقطة انتهاء الموكب، حيث مكان عرضها الدائم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيرًا عبر التاريخ، حيث سيتم تسيير موكب يضم عددا من المومياوات لملوك وملكات الأسر الفرعونية، نحو صرح عملاق سيحتضن هذه المومياوات، ويعرضها بتقنيات حديثة، وأدوات عرض مميزة، تجذب اهتمام الزوار والمتطلعين لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة من مصر وكل بلدان العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تحشد كافة الإمكانات ليظهر الحدث بالصورة التي تعكسُ عراقة مصر، وتبرز دلائل حضارتها الخالدة منذ فجر التاريخ.

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