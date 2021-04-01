«الصوفية» ترسل وجبات إفطار «دليفري» للصائمين في رمضان

كشفت مصادر أن الساحات والتكايا الصوفية بجميع أنحاء مصر ستوزع وترسل وجبات إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان المعظم «دليفري»، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنع موائد الإفطار الجماعية هذا العام خوفاَ من انتشار فيروس كورونا.وتجهز الطرق الصوفية مئات الموائد كل عام في (القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ومحافطات الصعيد قنا وسوهاج وأسوان) إلا أنه هذه المرة سيتم استبدال ذلك بإرسال الوجبات إلى الصائمين من الفقراء والمحتاجين «دليفري» لمنع التجمعات التزامًا بقرار مجلس الوزراء.وقال الشيخ محمد القاضي نائب الطرق الصوفية بالصعيد، إنه في محافظة قنا وأسوان تجهز الطرق الصوفية ٣٠٠ مائدة إفطار جماعي لكن بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمنع موائد الرحمن بسبب كورونا، تم طرح فكرة إرسال الإفطار دليفري إلى الصائمين من الفقراء والبسطاء الذين ينتظرون هذا الشهر ليروا نفحات وعطايا المولى سبحانه وتعالى عليهم.وتابع «القاضي» في تصريحات له أن فيروس كورونا المستجد، تسبب في إيقاف الكثير من المظاهر الجيدة التي كان تقيمها الصوفية سواء حلقات الذكر أو موائد الرحمن أو الخيمة الرمضانية التي كانت تقوم بها كل طريقة في مصر.