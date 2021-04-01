محافظ مطروح: استقبلنا ١٨٢٠٩ طلابات تصالح بمخالفات البناء في ٦ أشهر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، استقبال ١٨٢٠٩ طلابات تصالح في مخالفات البناء على مدار ٦ أشهر من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام ومراكز المدن بإجمالي متحصلات ١٤٨ مليونا و٢٩٨ ألف جنيه، بعد انتهاء المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء حتى مساء أمس ٣١ مارس.ووجه محافظ مطروح الشكر لجميع العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة على جهودهم خلال الفترة الماضية مع عملهم أيام العطلات الرسمية على مدار اليوم حتى الثانية عشرة مساء، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم والإسراع في تسهيل الإجراءات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في تشجيع المواطنين والتيسير عليهم، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها.