3 يوليو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تصديق مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، على بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات يوم السبت الموافق 3 من يوليو المقبل، كما صدق على أن تبدأ امتحانات التصفية في 2 من أكتوبر المقبل.وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تحديد مواعيد امتحانات التخلفات والامتحانات الشفهية يعود إلى كل كلية على حسب ظروفها.جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر بدأ في 27 من مارس الماضي، وينتهي في الأول من يوليو 2021.