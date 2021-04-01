«مستثمري دمياط» يشيد بمبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة

أشاد أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية ازمة جائحة كورونا والتي اثرت نتائجها بالسلب على اقتصاديات العالم.أضاف حفيلة، لـ"الدستور"، أن تلك المبادرات أحدثت حراكًا في السوق المحلي ومن أبرز تلك المبادرات، مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن تلك المبادرة ساعدت مصانع كثيرة في دمياط.وتابع رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة أن الصناع يواجهون صعوبة في التسويق، لذا اقترح اتحاد المستثمرين إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات الصناع عليها داخل وخارج مصر.